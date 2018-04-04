اعتراض صاروخ باليستي شمال جازان بالسعودية

اعترضت منظومة الدفاع الجوي السعودي صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي على شمال منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل اليوم الأربعاء.

يُذكر أن المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، طالب المجتمع الدولي بـ«الوقوف في وجه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية».

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أن الحوثيين حولوا ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم إلى مخزن أسلحة، مضيفًا: «استهدفت قوات التحالف العربي ورش تصنيع أسلحة وزوارق مفخخة تابعة لجماعة الحوثيين، القوات المسلحة اليمنية تتقدم في الوقت الراهن في محافظتي صعدة وتعز بدعم من قوات التحالف».