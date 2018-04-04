«التعليم» تعزي أسرة الطالبة المتوفاة بمدرسة الزمالك

أعرب أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعازيه لأسرة الطفلة نوراي حسن، الطالبة بمدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، التي ادعت والدتها أنها توفيت نتيجة الإصابة بالتهاب سحائي.



وقال «خيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، إن ما أدى إلى وفاة الطالبة هو إصابتها بارتفاع في كرات الدم البيضاء، بنسبة 24 ألف، والطبيعي أن يتراوح بين 4000 إلى 10 آلاف، موضحًا أن تقرير وزارة الصحة أكد أن الفتاة تم إصابتها بتسمم دموي غير معدِ، وليس إصابتها بالالتهاب السحائي، كما يُشاع.



وذكر أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المدرسة وتم التأكد من صحة الأجواء للتلاميذ ومن نظافة المدرسة، لافتًا إلى إقامة رئيس الطب الوقائي ندوة لمعظم أولياء الأمور لطمأنتهم.



وأكد: «حالتي الإصابة الباقية ما هي إلا مجرد إنفلونزا، ووزارة الصحة تؤكد أن المدرسة آمنة»، مشيرًا إلى أن مديرة المدرسة تتواصل بشكل دائم مع وزير التربية والتعليم، وطالبت بإغلاق المدرسة، لكن هذا القرار يرجع إلى وزارة الصحة وما يأتي في تقاريرها.



يأتي ذلك على خلفية، وفاة طالبة بمدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، تدعى نوراي حسن، بالصف الثاني الابتدائي، ما أثار قلق بعض أولياء الأمور، لاعتقادهم بأن الطفلة توفيت إثر الإصابة بأحد الأمراض المعدية.