«آبي» يطلب من «مون» زيارة اليابان قبل لقائه مع زعيم كوريا الشمالية

نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء شينزو آبي طلب من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، زيارة اليابان قبيل انعقاد قمة بين الكوريتين أواخر الشهر الجاري.



وذكرت كيودو أن رئيس الوزراء قدم ذلك الطلب أثناء محادثات هاتفية مع مون في 16 مارس الماضي، إلا أن سول لم ترد بعد.



وأضاف التقرير أنه سيكون من الصعب على الرئيس السفر إلى اليابان في ظل استعداداته للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم 27 أبريل.



وتريد اليابان من مون طرح قضية مواطنين يابانيين اختطفتهم بيونج يانج منذ عقود خلال لقائه مع كيم.



ولدى طوكيو قائمة تضم 17 مواطنا يابانيا تم اختطافهم من قبل عملاء كوريين شماليين في السبعينيات والثمانينيات.



وأعيد خمسة من الـ17 إلى اليابان عام 2002.



كما ذكرت كيودو أمس الثلاثاء أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مون، لكن وزارة الخارجية اليابانية رفضت تأكيد ذلك.