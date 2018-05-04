4 أفلام مصرية بدار عرض متروبوليس بلبنان

ضمن برنامج 4 أفلام حديثة فى مصر، تعرض سينما متروبوليس بلبنان بالاتقاق مع ماد سوليوشنز هذا الأسبوع فيلمى «بلاش تبوسنى» للمخرج أحمد عامر، بطولة ياسمين رئيس، محمد مهران، سلوى محمد على، عايدة رياض مع النجمة سوسن بدر كضيفة شرف، تدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات فى التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم.

و«على معزة وإبراهيم» للمخرج شريف البندارى بطولة على صبحى، أحمد مجدى، سلوى محمد على وناهد السباعى ويحكى الفيلم قصة حب عجيبة يعيشها الشاب على فى إحدى المناطق الشعبية المهمشة، حيث ينطلق فى رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحانى، بصحبة إبراهيم الذى يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقى لكل ما مر بهما من أحداث غريبة. ويضم البرنامج أيضا فيلمى «زهرة الصبار» للمخرجة هالة القوصى، و«صيف تجريبى» للمخرج محمود لطفى.