عودة نانا بوكو لقائمة الزمالك استعدادا للإسماعيلي

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أعلن خالد جلال المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة عودة الغاني نانا بوكو لقائمة الفريق بعد غياب الفترة الماضية للإصابة، بينما يغيب بداعي الإيقاف محمود عبدالرحيم "جنش" وأحمد فتوح، فيما عاد محمد عبدالغني للدفاع أيضا بعدما غاب الفترة الماضية للإصابة، بجانب محمد أشرف "روقة" لاعب الوسط.

وفيما يلي القائمة

حراسة المرمى: عمر صلاح – محمود عبدالمنصف

الدفاع: محمد مجدي – حمدي النقاز – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالغني – محمود علاء

الوسط: محمود عبدالعزيز – محمود عبدالعاطي "دونجا" – معروف يوسف – عبدالله جمعة – محمد عنتر – أيمن حفني – طارق حامد – أحمد توفيق – عماد فتحي – محمد أشرف "روقة"

الهجوم: كابونجو كاسونجو – باسم مرسي – يوسف أوباما – نانا بوكو.