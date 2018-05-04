أشاد أنطونيو روديجير، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي بالإمكانيات الفنية والأخلاقيات التي يمتلكها نجم المنتخب الوطني وجناح ليفربول، محمد صلاح، مُشيراً إلى أنه سيتمكن من الحد من خطورته في المباراة التي ستجمعهما الأسبوع المقبل.

وقال روديجير خلال تصريحاته التلفزيونية :"لقد زاملت صلاح في روما الإيطالي الموسم الماضي، إنه واحد من أكثر اللاعبين المهذبين اللذين رأيتهم طوال مسيرتي في كرة القدم".

وتابع المدافع الألماني تصريحاته قائلاً :"إنه شخص رائع، وقادر دائماً على مفاجئتك بما يفعله، فأنا أعرف قدراته الفنية جيداً، وكنت أعلم أنه سيكون صفقة رائعة لليفربول".

وواصل روديجير قائلاً :"بالنسبة لمباراتنا المقبلة، فإذا أشركني المدير الفني للبلوز، أنطونيو كونتي فسيكون دوري المباشر هو مراقبة صلاح في المباراة، ولحسن الحظ أنا مدافع سريع ولن يفلت مني كثيراً".

هذا وسيستضيف نادي تشيلسي في الخامسة والنصف من مساء الأحد المقبل على ملعب ستامفورد بريدج نادي ليفربول، في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.