وزير الرياضة: انتهاء أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة قبل 13 مايو

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن أزمة اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مع اتحاد الكرة بشأن حقوق الإعلانات ليست مشكلة كبيرة جدًا، مؤكدًا رغبة الطرفين في تسوية الأمور بينهما.



وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إمس ي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن الأزمة ستُحل بشكل نهائي قبل 13 مايو المقبل، موضحًا أن اتحاد الكرة به مسؤولين وطنيين يتعاملون مع اللاعبين بطريقة احترافية، لافتًا إلى تحمله في الفترة الماضية مسؤولية التعاقد مع مدرب على مستوى عال، إضافة إلى استعداده بشكل جيد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.



وتابع أن نجومًا كُثر في العالم يتعرضوا لمثل هذه المشاكل، إلا أنه ربما تكون وسائل الإعلام الخارجية لا تنقل حقيقة الأمر، موضحًا أن الدولة في مثل هذه الأمور تكون بعيدة، لأن هناك قواعد منظمة لها على مستوى العالم كله.



يُذكر أن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، أعرب عن استيائه من طريقة تعامل اتحاد الكرة مع الأزمة الخاصة بحقوق الإعلانات.



وكتب «صلاح»، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر»، الأحد الماضي، «بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا».