وزير الرياضة: الانتهاء من تطوير 4 آلاف مركز شباب نهاية 2018

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يتم وفقًا لمراحل، مشيرًا إلى الانتهاء من 5 مراحل ويتم الآن العمل على المرحلة السادسة.



وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إمس ي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أنه نتجية لتحرير سعر صرف الجنيه تم تأخير الوقت المحدد للانتهاء من تطوير مراكز الشباب، مؤكدًا الانتهاء من تطوير 4000 مركز نهاية العام الجاري.



وأوضح أنه لا يستطع أن يطور مراكز الشباب بشكل كامل، لأن تكلفته تتخطى الـ 20 إلى 30 مليوون جنيه، وهو ما يعني الحاجة إلى 120 مليار جنيه لكل المراكز في الوقت الذي تبلغ ميزانية الوزارة فيه مليار أو مليار ونصف كل عام، لافتًا إلى تطويره في حدود المتاح له.



واستطرد أنه يحاول تطوير أشياء في مراكز الشباب تجذب الناس إليها، معتبرًا أنه من المفترض على المشرفين والمسؤولين عن تلك المراكز تطويرها من الإيرادات التي تدخله.



وأشاد بتجربة تطوير مركز شباب الجزيرة، الذي تم إنفاق 300 مليون جنيه عليه، مشيرًا إلى تميز مكانه واستفادة أعداد كبيرة جدًا منه، سواء الفرق واللاعبين والناشين، موضحًا أن الـ300 مليون جنيه لو تم إنفاقهم على مراكز شباب أخرى قد لا يستفيد منها إلا أعدادًا قليلة، على حد تقديره.



وأكد أن مركز شباب الجزيرة أعاد الأموال المنفقة عليه، ويتم إنشاء آخر في 6 أكتوبر، معقبًا: «لكن هناك بعض المراكز ليست جيدة، ما زال هناك 500 مركز لم نطورهم إلى الآن، لكننا وضعنا خطة لبداية التطوير، كل ما نطلبه عدم التعميم على المراكز، لا الحكم بأنها كلها سيئة أو جيدة».



