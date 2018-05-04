مجموعة متوسطة للإمارات وصعبة لحامل اللقب ومثيرة للسعودية في كأس آسيا

أسفرت قرعة النسخة السابعة عشر من بطولة كأس آسيا لكرة القدم ، والتي أجريت اليوم الجمعة بمدينة دبي الإماراتية ، عن وقوع المنتخب الإماراتي في مجموعة متوسطة المستوى تضاعف من فرص الفريق في العبور إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة التي تستضيفها بلاده.



ويستهل المنتخب الإماراتي مسيرته في البطولة بمواجهة أبرز منافسيه في المجموعة وهو جاره وشقيقه البحريني في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخبي تايلاند والهند.



كما أسفرت القرعة عن وقوع ثلاثة منتخبات عربية في اثنتين من المجموعات الأخرى حيث تلتقي منتخبات السعودية وقطر ولبنان في المجموعة الخامسة التي تضم معهم منتخب كوريا الشمالية كما تضم المجموعة الثانية منتخبات سوريا وفلسطين والأردن ويتنافس معها منتخب أستراليا حامل اللقب.



وتتسم المجموعة الثانية بأنها الأكثر قوة وصعوبة في المجموعات الست التي أسفرت عنها القرعة اليوم فيما تبدو المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان والفلبين هي الأقل صعوبة وينتظر ألا يجد المنتخب الكوري صعوبة كبيرة في تصدر هذه المجموعة.



وضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران والعراق وفيتنامم واليمن فيما ضمت المجموعة السادسة منتخبات اليابان وأوزبكستان وعمان وتركمانستان.



وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات هذه النسخة في ثمانية استادات موزعة على مدن أبو ظبي ودبي والعين والشارقة خلال الفترة من الخامس من كانون ثان/يناير إلى أول شباط/فبراير 2019 .



وتحظى هذه النسخة بأهمية كبيرة لأنها المرة الأولى التي تشهد فيها نهائيات كأس آسيا مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا في النسخ الأخيرة كما تشهد النسخة المرتقبة في الإمارات مطلع العام المقبل 51 مباراة.



كما تشهد هذه النسخة مشاركة عربية تاريخية حيث يشارك فيها 11 منتخبا عربيا ما يمثل نحو 50 بالمئة من عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.



وكانت منتخبات السعودية وقطر والبحرين وعمان وسوريا واليمن وفلسطين ولبنان والعراق والأردن شقت طريقها بنجاح إلى النهائيات من خلال التصفيات لتلحق بالمنتخب الإماراتي الذي يخوض النهائيات بصفته منتخب البلد المضيف علما بأنه شارك أيضا في التصفيات نظرا لكونها تصفيات مشتركة مؤهلة لكأس آسيا 2019 وكأس العالم 2018 وحقق نتائج تؤهله للمشاركة في البطولة بغض النظر عن مشاركته كممثل للبلد المضيف.



وبهذا ، يكون المنتخب العربي الوحيد من القارة الأسيوية ، الذي يغيب عن البطولة ، هو المنتخب الكويتي الذي حال إيقافه الدولي قبل أكثر من عامين دون مشاركته في التصفيات فيما رفع عنه الإيقاف بعد انتهاء التصفيات وفقدانه فرصة التأهل للنهائيات.



وتشهد هذه النسخة مشاركة ثلاثة منتخبات للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس آسيا وهي منتخبات اليمن وقيرغيزستان والفلبين.



وقدم حفل سحب القرعة اليوم المذيع الشهير جون دايكس من شبكة "فوكس" الرياضية.



وقبل إجراء سحب القرعة ، جرى الكشف عن الكأس الجديدة للبطولة وكذلك تميمة البطولة التي تتخذ شكل الصقر.



وشهد الحفل أيضا الكشف عن الكرة الرسمية للبطولة إلى جانب فعاليات أخرى.



وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في المجموعة الواحدة.



ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث إلى دور الستة عشر.



وشهد حفل القرعة اليوم حضور عدد من أبرز النجوم السابقين والحاليين في قارة آسيا، ومن ضمنهم أسطورة منتخب الإمارات السابق زهير بخيت.



كما شارك في سحب القرعة الهداف الإيراني السابق علي دائي والنجم الصيني الدولي السابق سون جيهاي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سابقا وكذلك لاعب منتخب الهند الحالي سونيل تشيتري ولاعب منتخب الفلبين فيليب يونج هسبند. بمرافقة داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي للعبة.



كما تواجد ضمن الحاضرين الهداف السعودي السابق ماجد عبد الله الفائز بلقب البطولة مرتين سابقتين.



وقبل إجراء القرعة اليوم ، وزعت المنتخبات المتأهلة إلى أربعة مستويات. ووضعت منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية على رؤوس المجموعات الست وهي المنتخبات التي صنفت في المستوى الأول.



وضم المستوى الثاني منتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند ، والمستوى الثالث منتخبات قيرغيزستان ولبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام ، والمستوى الرابع منتخبات كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان.