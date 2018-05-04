أمن الإسكندرية يعلن خطة تأمين مباراة الأهلي والترجي

عقد مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، اجتماعًا أمنيًا، انقضى في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بحضور ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات مديرية الأمن، وشركة فالكون للحراسات الخاصة، وتنفيذي محافظة الإسكندرية، وممثلي الناديين: «الأهلي» المصري و«الترجي» التونسي؛ استعدادًا لتأمين مباراة كرة القدم المقرر إقامتها بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب إستاد الجيش الواقع بطريق برج العرب.



وخلال الاجتماع، تم مناقشة الخطة الأمنية التي تضمنت عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر نقاط أمنية من إدارات «المرور، وتأمين الطرق، والبحث الجنائي»، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات والمركبات المتروكة من محيط الإستاد وإثناء أي شخص عن إشغال الطريق العام.



كما تضمنت الخطة تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الإستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة، عدا حاملي التذاكر، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الإستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن؛ للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.



وشددت الخطة على ضرورة وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة والأطواف والدوريات المتحركة بالطرق المؤدية للإستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات، وذلك وفقًا لبيان صحفي.



هذا بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة؛ للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن العام، مع التشديد على ألا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصري.



كما تم التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز محيطه الخارجي وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية، ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلالها، مع التأكيد على تواجد كافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيا؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المبارة بكل دقة وحزم.