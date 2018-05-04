البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي ، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
دكة بدلاء الأهلي : شريف إكرامي – إسلام محارب – هشام محمد – صلاح محسن – أحمد حمدي - باسم علي - محمد هاني
وجاءت التشكيلة كالتالي :
حراسة المرمي : "محمد الشناوي" .
خط الدفاع : "أيمن أشرف" ، "محمد نجيب" ، "أحمد فتحي" ، "صبري رحيل " .
خط الوسط : "وليد سليمان " ، "حسام عاشور" ، "عمرو السولية" ، "باكاماني" ، "ميدو جابر" .
خط الهجوم : " مروان محسن" .