البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

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أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي ، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

دكة بدلاء الأهلي : شريف إكرامي – إسلام محارب – هشام محمد – صلاح محسن – أحمد حمدي - باسم علي - محمد هاني

وجاءت التشكيلة كالتالي :

حراسة المرمي : "محمد الشناوي" .

خط الدفاع : "أيمن أشرف" ، "محمد نجيب" ، "أحمد فتحي" ، "صبري رحيل " .

خط الوسط : "وليد سليمان " ، "حسام عاشور" ، "عمرو السولية" ، "باكاماني" ، "ميدو جابر" .

خط الهجوم : " مروان محسن" .