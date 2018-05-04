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البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

عمرو فهمي
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 7:58 م | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 8:57 م

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي ، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

دكة بدلاء الأهلي : شريف إكرامي – إسلام محارب – هشام محمد – صلاح محسن – أحمد حمدي - باسم علي - محمد هاني

وجاءت التشكيلة كالتالي :

حراسة المرمي : "محمد الشناوي" .

خط الدفاع : "أيمن أشرف" ، "محمد نجيب" ، "أحمد فتحي" ، "صبري رحيل " .

 خط الوسط : "وليد سليمان " ، "حسام عاشور" ، "عمرو السولية" ، "باكاماني" ، "ميدو جابر" .

خط الهجوم : " مروان محسن" .


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