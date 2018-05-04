المجلس الوطني الفلسطيني يعيد انتخاب عباس رئيسا لدولة فلسطين

انتخب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23 (دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية) التي انعقدت خلال الفترة من (30-4 وحتى 3-5 الجاري) برام الله، الرئيس محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وشكر الرئيس عباس، خلال كلمة في ختام اجتماعات المجلس الليلة، أعضاء المجلس الوطني على هذه الثقة، وقال "كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر لهذه الثقة الغالية التي منحتمونى إياها والتى أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننى على تحمل المسؤولية أنا وإخواني في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي وفي المجلس الوطني لنتمم هذه المسيرة وأن نصل بهذا الزورق إلى شاطئ الأمان حيث نحصل بإذن الله على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".



وكان عضو اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، قد أعلن، مساء أمس، انتخاب اللجنة التنفيذية الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة بالإجماع.