وزير الرياضة يشهد فعاليات دبلومة العمالقة لحراس المرمي

يشهد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأول لأول دبلومة دولية لحراس مصر "العمالقة" تحت قيادة فكري صالح، المشرف العام على حراس المرمى بأندية وادي دجلة.

وتقرر حضور وزير الشباب والرياضة في اليوم الأول للبطولة غدًا، في المحاضرة العملية للحراس، ليعلن دعمه للدورة التي تم تدشينها في حفل ضخم حضره نخبه من رموز الرياضة في مصر والإعلاميين، بمركز شباب الجزيرة.

وتقام الدبلومة بالتعاون مع نقابة المهن الرياضية واتحاد أكاديميات كرة القدم بدولة الإمارات، ومن خلال مؤسسة "تريبل ايه" برئاسة رفعت الفناجيلي‫.‬

ويشارك أكثر من ١٦٠ مدربا من أنحاء العالم وهى المرة الأولى التى شارك فيها عدد كبير من الدول العربية فى احتفالية رياضية بهذا العدد، ومن الدول ليبيا والإمارات وسلطنة عمان وتونس والمغرب والجزائر والسعودية والكويت‫.‬