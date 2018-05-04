«سانا»: خروج 14 حافلة تقل عددا من المسلحين من بلدات بريف دمشق إلى شمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، بأنه تم البدء بإجراءات إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، حيث تم تجهيز 14 حافلة وإخراجها عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة لنقلها دفعة واحدة إلى شمال سوريا بإشراف الهلال الأحمر السوري.

وذكرت وكالة (سانا) "أن العمل مستمر لتجهيز المزيد من الحافلات داخل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لإخراجها تباعا عبر ممر بيت سحم، وأن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها".

يذكر أنه تم أمس إخراج 32 حافلة من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم، وفق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الأحد الماضي، ويقضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.