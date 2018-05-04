البيت الأبيض ينفي أنباء تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

نفى البيت الأبيض بشكل قاطع، اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول مناقشة الإدارة الأمريكية تخفيض عدد قواتها العسكرية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وقال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي -في بيان- إن "قصة نيويورك تايمز محض هراء"، مؤكدا أن البنتاجون لم يناقش مسألة تخفيض عدد القوات الأمريكية مع كوريا الجنوبية، بحسب ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف بولتون "الرئيس لم يطلب من البنتاجون تقديم خيارات لخفض القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية".

وكان تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، ليلة أمس، قد قال إن ترامب طلب من البنتاجون النظر في تخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية، الأمر الذي قالت الصحيفة إنه أثار قلق مسئولين عسكريين رأوا أن تلك الخطوة قد تهدد العلاقات مع كوريا الجنوبية وتثير مخاوف اليابان.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، عن السكرتير الإعلامي في مكتب الرئاسة يون يونج-تشاناليوم، قوله إن "مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، نفى التقارير الإخبارية، وذلك بعد اتصاله بمسؤول بارز في البيت الأبيض للوقوف على صحة تلك الأنباء".

كما نفت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت، تلك الأنباء، قائلة "لم تتلق هذه الوزارة أي كلمة بشأن انسحاب محتمل للقوات الأمريكية"، مضيفة "قواتنا العسكرية ستبقى كما هي".