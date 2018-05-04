«نيويورك تايمز»: ترامب يأمر البنتاجون ببحث خفض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته «رويترز»، إن تقليص حجم القوات الأمريكية ليس المقصود منه أن يكون ورقة مساومة في القمة المقررة في أواخر مايو أيار أو أوائل يونيو حزيران بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حول برنامج أسلحة بيونجيانج النووية.

لكن المسؤولين قالوا إن إبرام أي معاهدة سلام بين الكوريتين قد يقلص الحاجة للقوات الأمريكية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية والبالغ قوامها 23500 جندي.

وقال المسؤولون حسبما أفادت الصحيفة إنه ليس من المرجح سحب القوات الأمريكية بالكامل.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان إن مسؤولا بمجلس الأمن القومي الأمريكي أبلغ مسؤولا زائرا من كوريا الجنوبية في واشنطن عبر الهاتف بأن التقرير ليس صحيحا.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع على طلبات للتعليق.

ويقول ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تبحث تقليص عدد القوات في كوريا الجنوبية ما لم تتحمل سول المزيد من النفقات.

كان مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو اجتمع قبل توليه منصب وزير الخارجية الأمريكية مع كيم الشهر الماضي وقال إن الزعيم الكوري الشمالي لا يطالب بسحب كل القوات الأمريكية كشرط مسبق للاجتماع مع ترامب.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إن قضية القوات الأمريكية المرابطة في البلاد ليس لها علاقة بأي معاهدة سلام يمكن إبرامها في المستقبل مع كوريا الشمالية وإن القوات الأمريكية يجب أن تبقى حتى إذا تم توقيع مثل هذا الاتفاق.