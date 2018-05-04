عضو «العليا للحج»: البدء في إجراءات توثيق العقود عقب القرعة وحتى 29 شعبان

تجري بعد غد الأحد، قرعة الحج السياحى لاختيار 36 ألف مواطن في برامج الحج السياحى المختلفة.

وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن بعد إجراء القرعة ستستمر أعمال توثيق العقود، على أن تنتهي في 29 شعبان الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت عدم وجود أي استثناءات فيما يتعلق بقواعد اختيار الفنادق، وباستثناء كل الفنادق التي تسببت في أي مشاكل للحجاج العام الماضي.

وبحسب شيحة، فان اللجنة العليا للحج قررت عدم وجود أي استثناءات فيما يتعلق باستبدال أسماء الذين خالفهم الحظ الموسم الحالي للحج، مشيرا إلى أن الاستثناء الوحيد في الوفاة أو التعرض لعقوبة الحبس.

يذكر أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى هذا العام 1439 هجرية عقب غلق باب تسجيل الأسماء بلغ 120 ألفا و200 مواطن، يتنافسون على 36 ألف تأشيرة حج تقريبا.

وبلغ إجمالى مبالغ رسوم جدية الحجز المسددة من المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى مليار و400 ألف جنيه، وسيتم رد المبالغ لمن لم يحالفهم الفوز فى موعد أقصاه شهر من إعلان النتيجة.

وأعلنت وزارة السياحة، عن الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1438 هـ، وفتح باب التسجيل لقرعة الحج السياحى للراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام اليوم الاثنين، على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية، لمدة 30 يومًا، على أن تجرى القرعة العلنية فى 15 يونيو المقبل، الموافق 20 رمضان.

ووفقا للقواعد التي حددتها وزارة السياحة، يبدأ سفر لجان القطاع لبدء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضى السعودية يوم 28 يونيو المقبل.

وتصل أسعار برامج الاقتصادى "طيران" تحسين 4 نجوم 40 ألف جنيه، بينما أسعار برامج الحج "البرى" فتبلغ برى تحسين 4 نجوم تصل الي 41 ألف جنيه، أما أسعار برامج 4 نجوم وتبعد 750 مترًا فتبلغ 74 ألف جنيه، أما أسعار الصف التانى من الحرم حتى 1250 مترًا فتبلغ 71 ألف جنيه، وتصل أسعار صف ثالث حتى 2000 متر فتبلغ 67 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران.

أما أسعار برامج 5 نجوم، صف أول مباشرة على الحرم حتى 250 مترًا يبلغ سعر 100 ألف جنيه، صف تانى حتى 1250 مترًا يبلغ 88 ألف جنيه، صف ثالث حتى 2000 متر يبلغ 83.500 جنيه، بدون تذكرة الطيران.