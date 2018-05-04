يشارك مجموعة من طلاب قسم الإعلام بجامعة الزقازيق بفيلم وثائقى يتناول حياة البدو الرحل بعنوان «رحالة»، وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها طلاب كليات الإعلام وأقسامها فى نهاية العام الدراسى.

يقول مهاب صلاح، أحد أعضاء الفريق «للشروق»، إن فيلم رحالة يوثق حياة طبقة معينة من المجتمع تعيش فى مناطق معزولة منذ عشرات السنين، لهم عادات وتقاليد خاصة بهم حافظوا عليها على مدار تاريخهم الطويل.

وأضاف أنهم حاولوا الدخول إلى وسط بيئة لا يعرفها كثيرون لمعايشة أسرة بدوية بسيطة تتنقل من مكانٍ إلى آخر بحثا عن مرعى لماشيتهم، مشيرا إلى أن هذه الأسرة تُعتبر نموذجا مُصغرا من حياة كل الأسر البدوية.

وتابع أن الفيلم مدته 7 دقائق ومقسم إلى عدة أجزاء، منها جزء خاص بحياة البدو الرحل بشكل عام، ثم حياة المرأة البدوية ودورها فى القبيلة، وجزء عن أطفال البدو حيث يلهون فيما تيسر لهم من إمكانيات بسيطة ثم أبرز الالعاب الشعبية والرقصات المشهورة عندهم مثل رقصة «الدحيل» التى تُعبرعن الهوية البدوية.

ويخُتتم الفيلم بحالة إنسانية خاصة بطفل بدوى فقد إحدى قدميه فى حادثة قطار، وهو الطفل الوحيد المتعلم فى القبيلة «من خلال معايشتنا للبدو اكتشفنا أنهم مش بيتعلموا ولا بيدخلوا أولادهم مدارس وصادفنا طفل اسمه على عنده 11 سنة هو الوحيد اللى دخل مدرسة فى القبيلة كلها عشان عنده إعاقة فى رجلة بسبب حادثة تعرض ليها وأُرغم على دخول المدرسة بسبب ظروفه».

ومن المقرر أن يقام الحفل الختامى لمهرجان مشروعات التخرج الأحد المقبل بقاعة المنتديات الرئيسية بجامعة الزقازيق، وذلك للإعلان عن المشروعات الفائزة من شعب الإذاعة والصحافة والعلاقات العامة، وسيشهد الحفل تكريم المراكز العشرة الأولى.