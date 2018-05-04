الجمعة 4 مايو 2018 9:09 م القاهرة القاهرة 25.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟
النتـائـج تصويت

بث مباشر .. الأهلي 0×0 الترجي

الشروق
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 8:54 م | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 9:01 م

تقدم بوابة الشروق بث مباشرة لمباراة الأهلي والترجي، والتي تنطلق بالساعة 9 مساء اليوم الجمعة.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي، على استاد الجيش في برج العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :  محمد الشناوي - أيمن أشرف - محمد نجيب - أحمد فتحي - صبري رحيل - وليد سليمان - حسام عاشور - عمرو السولية - باكاماني - ميدو جابر - مروان محسن

ويلعب الترجي المباراة بتسكيل مكون منمعز بن شريفية - سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – خليل شمام - محمد علي منصر – فرانك كوم - فوسيني كوليبالي – أنيس البدري - هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك