تقدم بوابة الشروق بث مباشرة لمباراة الأهلي والترجي، والتي تنطلق بالساعة 9 مساء اليوم الجمعة.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي، على استاد الجيش في برج العرب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي - أيمن أشرف - محمد نجيب - أحمد فتحي - صبري رحيل - وليد سليمان - حسام عاشور - عمرو السولية - باكاماني - ميدو جابر - مروان محسن

ويلعب الترجي المباراة بتسكيل مكون من : معز بن شريفية - سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – خليل شمام - محمد علي منصر – فرانك كوم - فوسيني كوليبالي – أنيس البدري - هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي