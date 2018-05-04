السقا ضيف شرف «رحيم»

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انتهى الفنان احمد السقا من تصوير مشاهده فى مسلسل «رحيم» مع الفنان ياسر جلال، حيث يشارك السقا كضيف شرف فى العمل الذى يعرض فى السباق الرمضانى المقبل.

ويقدم السقا فى الأحداث دور شخص يعيش فى احدى الحارات الشعبية ويقوم بانقاذ الفنان ياسر جلال ومحمد رياض من الضرب داخل الحارة الشعبية، ويهربهما من أيدى البلطجية.

مسلسل «رحيم»، من بطولة ياسر جلال ونور ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ودنيا عبدالعزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر، تأليف محمد اسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.