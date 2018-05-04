أمن القليوبية يحكم سيطرته على منطقة أبو الغيط بالقناطر

أحكمت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من قضبتها الأمنية حول منطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية والمناطق المجاورة عقب استشهاد أمين شرطة فى مطاردة مع تجار الأسبوع الماضى.

وشنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حملة موسعة نجحت خلالها من إزالة 30 حالة تعدى ومبانى مخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنطقة كما تم مداهمة عدد من البؤر الإجرامية وتم ضبط 10 تجار مخدرات ومطلوبين فى قضايا أمنية بالمنطقة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية خرطوش بدون ترخيص.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إن أجهزة الأمن نجحت فى الثانية عشر منتصف ليلة امس ايضا من تصفية المتهمين في واقعة إطلاق النار على قوة أمنية من مركز شرطة القناطر الخيرية واستشهاد أمين شرطة خطاب الحسيني محمد وفروا هاربين وسط الزراعات.

وأضاف المصدر أن المعلومات وردت لاجهزة الامن تفيد باختباء 3 أشقاء هاربين في واقعة استشهاد أمين شرطة من مباحث القناطر في أحد المنازل بقرية الخرقانية وعلى الفور توجهت قوة أمنية والعمليات الخاصة لمكان اختباء المتهمين وما إن شعروا بقدوم رجال المباحث حتى أطلقوا الرصاص على القوة فبادلتهم القوة الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعهم وهم "صبحى .س" عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه وبالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى جنايتى "مخدرات، سلاح" وعثر بجواره على طبنجة وبخزينتها 3 طلقات و5 فوارغ لذات العيار.

ومصرع شقيقه "سيد" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية مخدرات وعثر بجواره على بندقية خرطوش وبخزينتها 3 طلقات و6 فوارغ لذات العيار وشقيقهما الثالث "محمد" هارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير مخدرات محكوم عليه بالمؤبد فى 3 جنايات "قتل وسلاح نارى مخدرات" وعثر بجواره على بندقية آلية وبخزينتها 11طلقة و6 فوارغ لذات العيار.

من ناحية أخرى بدأت نيابة جنوب القليوبية تحقيقاتها فى الواقعة وأمرت بالتحفظ على جثث المتوفيين وندب الطبيب الشرعى لتشريحهما والتصريح بالدفن.