- لولا قرار استيراد الدواجن لوصل سعرها لـ100 جنيه



قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المستهلك يعد المحرك الرئيسي لكل القرارات الاقتصادية في الدولة، متابعًا أن كافة الأجهزة المعنية تعمل من أجل تحقيق مصلحة المواطن المصري.

وأضاف متحدث «التموين»، في لقائه ببرنامج «كلام × فلوس»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الحكومة المصرية عملت على توفير السلع الأساسية وسد فجوات الأسعار من خلال زيادة المعروض لحماية المستهلك المصري؛ نتيجة لما مرت به الدولة من تباعيات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى القرارات السيادية باستيراد الدواجن واللحوم و97 % من زيت الطعام، لسد احتياجات المواطنين.

وتابع: «هناك فجوة في كميات الدواجن في الأسواق، وقرار استيرادها جاء لضبط أسعارها خاصة بعد عدم استجابة بعض شركات القطاع الخاص بتوفير أسعار تنافسية للمواطن المصري والمبالغة في هامش الربح، ولولا استيرادها كان وصل سعرها لـ100 جنيه»، معقبًا أن استيراد الدواجن بكميات كبيرة أدى إلي توازن الأسواق المصرية وانخفاض أسعارها بشكل كبير.





