عميد طب الإسكندرية يشيد بالدفعة 28 بحرية في تطوير قسم الحروق بالمستشفى الجامعي

قال الدكتور أحمد عثمان عميد كلية طب الإسكندرية ورئيس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المجتمع المدني هو الذراع الرئيسي للحكومة المصرية للتعاون في النهوض بالدولة، مشيرًا إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني بـ100 مليون جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية بالإسكندرية.

وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، مساء الجمعة، أنه تم تطوير قسم «ب» للحروق بمستشفى الجامعة بالإسكندرية في أقل من شهر، نظرًا لتواجد الدفعة 28 بحرية مع العمال والمهندسين على مدار 24 ساعة للانتهاء من تطوير القسم، مشيدًا بتبرع هذه الدفعة بتطوير وحدة الحروق التي تخدم 5 محافظات أخرى بجانب الإسكندرية.

وأشار إلى تطوير وحدات الحجز وغرف العزل الخاصة بالمرضى المصابين بحروق متقدمة وغرف العناية المركزة، متابعًا أن تبرعات منظمات المجتمع المدني ساهمت أيضًا في تطوير مراكز زراعة النخاع لمرضى السرطان ومركز القسطرة القلبية ومراكز علاج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وتابع أنه تم تشغيل مستشفى سموحة الجامعة للأطفال بعد توقف دام لأكثر من سنة من خلال مساهمات المجتمع المدني، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة لتطوير القطاع الصحي غير كافية وحدها على إحداث التطوير المطلوب بالمستشفيات، على حد تعبيره.