لوفيجارو: «مايو المتفجر» الأخطر في تاريخ إسرائيل

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أمس، أن عدة تهديدات ومخاوف تحيط بإسرائيل، وتنذر بمواجهة مع عدة جبهات عبر سلسلة من الأحداث المنتظرة خلال شهر مايو الجاري، ستلقي بظلالها بمخاطر عالية على تل أبيب، التي تخشى التصعيد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن المواجهات خلال ذلك الشهر ستكون مع "إيران، وحزب الله في لبنان، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المقرر في 12 مايو، وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، ومظاهرات غزة، والذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية (قيام دولة الاحتلال) في 14 مايو".

وذكرت "لوفيجارو" بتصريحات أدلي بها المدير السابق للمخابرات الإسرائيلية، ومدير معهد دراسات الأمن القومي، عاموس يدلين، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قائلاً: "عندما ننظر إلى التسلسل المعلن للأحداث المتوقعة خلال ذلك الشهر أستطيع أن أقول أن إسرائيل لم تر أخطر من تلك المرحلة منذ الفترة التي تلت عام 1967و1973".

وأضاف يدلين: لسنا في حرب ولكن تعاقب الأحداث يجعلنا نخشى تطور الوضع خاصة في الفترة ما بين 12 إلى 15 مايو الجاري، ما يطلق عليه البعض بـ"مايو المتفجر".

ولفتت الصحيفة إلى أن"الجبهة الإيرانية هي الأكثر خطراً على القادة الإسرائيلين الذين يريدون منع توغل الحرس الثوري الإيراني في سوريا "بأي ثمن"، موضحة أن العديد من الخبراء الإسرائيليين، حذروا من التصعيد اللفظي الإيراني تجاه إسرائيل، مؤكدين أنه من الصعب تجنب اشتعال الحرب بين القوتين مع تعارض الأهداف.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تل أبيب تسعى إلى (الحصول على) نظم دفاع حديثة ومتطورة مضادة للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار للقتال على الأراضي السورية"، لافتm إلى أن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لاندلاع مواجهات في أي لحظة خلال ذلك الشهر".