ممثل الجالية القبرصية بالقاهرة: ثقافتنا تتضمن الكثير من الموروثات المصرية

أشاد ممثل الجالية القبرصية في القاهرة، كونيستانيتنوس اليفثريو، بمبادرة «إحياء الجذور»، لما قامت به بتجديد العلاقات والروابط التاريخية بين الدول الثلاثة مصر واليونان وقبرص، متابعًا أن الجالية القبرصية تتواجد في مصر منذ عام 1929 بمحافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية.

وأضاف «اليفثريو»، في لقائه ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن الثقافة القبرصية تتضمن الكثير من الثقافات والموروثات المصرية، متابعًا أن الحكومة بمصر حافظت على تحقيق حقوق الجالية القبرصية واليونانية، ما أدى إلى استمرار تواجد الجاليات في الدولة.

وتابع: «الجالية القبرصية أخذت الكثير من طبع المصريين، لقد تربينا دون تفرقة بين مصري وقبرصي، وسب تواجدنا هنا هو إحساسنا بأن هذه هي بلدنا الثاني، كما أن فرص العمل هنا كثيرة وهذا أحد أسبابي الرئيسية لتواجدي في مصر».

وانطلقت من الإسكندرية، الاثنين الماضي، فعاليات أسبوع الجاليات تحت عنوان «إحياء الجذور»، الذي تنظمه وزارة الهجرة ويحتفي بمصر كملتقى للثقافات والحضارات، وتجمع للجاليات على مدار تاريخها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي، ووفدي اليونان وقبرص، وأعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية في مصر.