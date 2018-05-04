احتفاء جماعي بتغيير شكل الجسم على «تويتر»

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاج TransormationBreaksTheInternet# للاحتفاء بمن استطاعوا تغيير أشكال أجسامهم بصورة ملحوظة، سواء من النحافة إلى ضبط شكل الجسم أو من السمنة إلى الرشاقة.

وتنوعت الصور التى نشرها المغردون بجانب الهاشتاج، ما بين صور لبنات وشباب من أعمار مختلفة، جاءتهم الفرصة للاحتفاء بإنجازاتهم الصحية والبدنية، فظهرت صورة لشاب بدين جدا استطاع تغيير شكل جسده عن طريق ممارسة الرياضة والمواظبة على تمرينات "الجيم".

وظهرت صور أخرى لفتيات تقارن ما بين شكلهم قديما وحديثا، سواء بحجاب أو بدون، أو حتى بتغيير شكل ونوعية الملابس ولفة الطرحة وتسريحة الشعر.

وكتبت فتاة تحت صورة لها توضح رشاقتها بعد أن كان لديها وزن زائد: "أثناء هذه الرحلة تعلمت أننى استطيع القيام بأى شيء.. حرفيا أى شيء".

ووصل عدد التغريدات على الهاشتاج إلى 5 آلاف و362 تغريدة حتى الآن.