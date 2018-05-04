25 منفذا تموينيا بمطروح لمواجة غلاء الأسعار وزيادة الاستهلاك خلال رمضان

قال المهندس سيد أبو اليزيد مدير مديرية تموين مطروح، إنه تقرر زيادة المخصصات التموينية من السلع المدعمة دقيق وغاز البوتاجاز، من خلال 25 منفذا تابعا للمديرية والمحافظة، في إطار الخطة التموينية، التي اعتمدها اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وذلك لمواجهة غلاء وارتفاع الأسعار، ومعدلات زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان.

حيث تقرر زيادة الحصة الأساسية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمحافظة لـ80 جوالا يوميا بدلا من 40 جوالا، بنسبة زيادة 100%، كما تم زيادة ماكينات الصرف بالبطاقة الذكية لمجمع المخابز بمطروح ويتم التوزيع عن طريق منافذ ثابتة والسيارات المتنقلة لتجوب المناطق غير المتواجد بها مخابز والأماكن ذات التكدس والتي يوجد بها مخابز معطلة أو مغلقة.

كذلك تقرر فتح 9 منافذ بواقع منفذ بكل مركز وعدد 2 منفذ بمدينة مرسى مطروح لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 30% بالإضافة إلى أنه جاري فتح معرض لوجيستي لبيع الخضر والفاكهة للعام الثانى على التوالى على مساحة 400 متر مربع غرب سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح بتخفيض 30% للعمل علي توفير السلع الغذائية للمواطنين بصفة مستمرة.

وأكد مدير تموين مطروح، في بيان إعلامي، أنه تقرر زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك لتغطى حاجة المواطنين بكافة أرجاء المحافظة خلال شهر رمضان، من خلال عدد 16 منفذ بيع عبارة عن عدد 10 جمعيات استهلاكية، وعدد 6 منافذ جديدة من مشروع جمعيتي بمطروح بمناطق مختلفة منها 5 مجمعات داخل مدينة مرسى مطروح ومنفذ بمدينة النجيلة وذلك لبيع جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار المجمعات الاستهلاكية.