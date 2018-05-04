وزيرة التخطيط: أطلقنا 8 خدمات عبر المحمول بمدن القناة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن منظومة تقديم الخدمة للمواطنين أهم جزء تعمل عليه الدولة المصرية؛ حتى تكون الخدمة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حسب تعبيرها.



وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى الفضائية»، مساء الخميس، أنه تم الانتهاء من إنشاء مراكز لخدمة المواطنين في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مشيرة إلى إطلاق 8 خدمات بهم يتم التعامل بشأنها من خلال الهاتف المحمول «الأندرويد»، منهم معاينة عقار آيل للسقوط وتجديد رخصة تشغيل محل صناعي وتجاري وطلب إنشاء اتحاد شاغلين وشهادة بيانات على المنشأة السكنية والتجارية.



وتابعت أن الوزارة مهتمة بتسهيل خدمات المحليات، لأنها الأكثر جماهيرية، إضافة إلى أن تقليل الاحتكاك بين مقدم الخدمة وطالبها يساعد على الوقاية من الفساد، فضلًا عن شعور المواطن بتلقيه خدمة متميزة.



وتابعت أن تلك المنظومة تحتاج جهدًا كبيرًا من حيث التدريب على إدخال البيانات على الحواسب، مشددة على ضرورة شعور المواطن بوجود فرق في تلقي الخدمة.



واستطردت أنه كل ثلاثة أشهر ستكون هناك مجموعة من المحافظات التي ستدخل في تلك المنظومة، معقبة: «نحتاج إلى العمل على ميكنة الخدمات».



يُذكر أن السعيد افتتحت المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين في حي الأربعين بمحافظة السويس، أمس الخميس، برفقة اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس.