«روشتة» لمواجهة الحر بالمشروبات والأطعمة

تشهد البلاد هذا الأسبوع موجة حارة تزامنا مع قدوم فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة والبقاء خارج المنزل لفترات طويلة يفقد الجسم قدرا كبيرا من الماء ويصاب بالإرهاق والخمول.

تقول الدكتورة ياسمين الصيرفى، إخصائية التغذية العلاجية والسمنة: إنه بحلول فصل الصيف وارتفاع الحرارة يجب أن نحرص على تناول الأطعمة والسوائل التى تمنح أجسامنا الرطوبة وتمدها بالماء وتجنب الأخرى التى ترفع من درجة حرارة الجسم.

ومن أهم السوائل التعويضية للجسم الماء فيجب على الأقل تناول من 10 ــ 12 كوبًا يوميا، كذلك يجب الإقلال من تناول القهوة والنسكافيه فيؤديان إلى فقد الكثير من المياه من الجسم والمشروبات الغازية واستبدالها بعصير الليمون المثلج أو الشاى المثلج.

وعن الأطعمة التى ترفع درجة حرارة الجسم تؤكد «الصيرفى» ضرورة تجنب الأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من الدهون كالمقليات والمأكولات الجاهزة والحلويات والسكريات، كذلك تجنب الأطعمة المملحة كالمخللات والتى تؤدى إلى الإحساس بالعطش وتناول قدر معتدل منها لتعويض الملح الذى تم فقده من التعرق.

وتنصح إخصائية التغذية العلاجية فى الأجواء الحارة بتناول الفواكه والخضراوات التى تحتوى على قدر كبير من المياه كالبطيخ والخوخ والخيار والخس والطماطم لتعويض المياه ولاحتوائها على الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة.

وأخيرا يتناول الكثير من الأشخاص فى فصل الصيف الآيس كريم بكثرة اعتقادا أنه يمنحهم إحساسا بالانتعاش ولكن تؤكد «الصيرفى» على أنه إحساس مؤقت بالانتعاش بالإضافة إلى أنه يحتوى على كثير من السعرات الحرارية، قائلة «الأفضل استبدال تناول الآيس كريم بكوب من الزبادى اللايت مع قطع من الثلج».