• افتتاح معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات الأسبوع المقبل



• تثبيت أسعار اللحوم السودانية عند 85 جنيها.. و19 جنيها للدواجن



أعلن ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن جاهزية الوزارة لاستقبال شهر رمضان، من خلال إقامة معارض متعددة في عموم الجمهورية وإتاحة جميع السلع بالأسواق وتعزيز المخزونات الاستراتيجية.

وأضاف متحدث «التموين»، خلال لقائه ببرنامج «كلام×فلوس»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن المعرض الرئيس «إكسبو رمضان» الذي نظمته الشركة الدولية للمعارض بالتنسيق بين الوزارة والغرف التجارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيُقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في العاشر من مايو الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر.

وأشار إلى مشاركة حوالي 260 شركة في معرض الرئيس بمدينة نصر، متابعًا أنه سيتم افتتاح معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات الأسبوع المقبل، وتستمر حتى 31 مايو الجاري.

واستطرد أن التعهدات التي توصلت إليها الوزارة من خلال الاجتماعات التي عقدها الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، مع المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، انتهت بتديم خصومات على السلع المقرر عرضها في معارض المحافظات تتراوح من 15 إلى 20%، مؤكدًا على توافر جميع السلع والمنتجات بدءًا من الأساسية، حتى الياميش بكل المعارض.

ولفت إلى اتخاذ الدولة قرارًا بتثبيت أسعار اللحوم السودانية الطازجة عند 85 جنيهًا للكيلو، و19 جنيهًا لكيلو الدواجن، مضيفًا أن الوزارة مستعدة لضخ ما يزيد عن 10 آلاف طن دواجن، و10 آلاف طن لحوم مستوردة منن البرازيل بسعر 60 جنيهًا للكيلو خلال رمضان.

وتابع أنه تم الاتفاق مع البقالين على بيع السكر بـ8 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي للاستهلاك المحلي وسيحقق فائض أيضًا.

وذكر أن هناك توجيهات رئاسية لمتابعة المخزونات الاستراتيجية بشكل يومي، ومراقبة عمليات البيع في المعارض لضبط الأسعار.