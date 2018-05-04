أعلن نادي رينجرز الأسكتلندي تعيين أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، ستيفن جيرارد مديراً فنياً للفريق، بدايةً من الموسم المقبل، خلفاً للمدرب المُقال جرايم مورتي.

يُذكر أن نادي رينجرز عانى خلال الموسم المقبل من سوء النتائج فضلاً عن خسارة لقبي الدوري والكأس على حساب الغريم التقليدي، سيلتيك بنتائج ثقيلة في المباراتين (رباعية نظيفة، وخماسية نظيفة).

وعلّق ستيفن جيرارد على تعيينه مدرباً لنادي رينجرز قائلاً :"أنا فخور للغاية بأن أكون المدرب القادم لرينجرز، أنا أكن الكثير من الإحترام لهذا النادي"، مُضيفاً :"لا استطيع الإنتظار لبداية مسيرتي مع رينجرز، أنا آمل في تشييد النجاح والانتصارات هنا".