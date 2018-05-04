استعدادات لجمعة عمال فلسطين في غزة استمرارا لمسيرة العودة

يستعد فلسطينيو قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة للأسبوع السادس على التوالي التي أطلقوا عليها اسم "جمعة عمال فلسطين".

ودعت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة إلى أوسع مشاركة في فعاليات "جمعة عمال فلسطين"، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء.

وذكرت اللجنة أن اختيار اسم "جمعة عمال فلسطين" يحمل رسالة تقدير لهذه الشريحة التي لها باع كبير في مسيرة البناء والنهضة والنضال الوطني.

كانت مسيرة العودة الكبري قد انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي وسوف تستمر حتى تصل ذروتها يوم الخامس عشر من الشهر الجاري الذي يوافق "يوم النكبة".

وقد اندلعت اشتباكات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلية عند السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، أسفرت عن استشهاد أكثر 45 فلسطينيا وإصابة أكثر من ستة آلاف من بينهم نساء واطفال.