أيام قرطاج الموسيقية تعلن فتح باب الترشح لها

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أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنيّة التونسية عن فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقات الرسمية لأيّام قرطاج الموسيقية في دورتها الخامسة التي ستنعقد من 29 سبتمبر إلى 06 أكتوبر2018، والتي تتضمّن 6 مسابقات منفتحة على كلّ الأنماط والأساليب الموسيقية في شكل عروض مُبتكرة :

- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية - أطفال- JMC KIDS

- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية JMC LIVE BAND

-- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية HIP-HOP

- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية للموسيقى الالكترونية ELECTRO

- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية للبارعين VIRTUOSE

- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية الشعبية والتقليدية POP.TN

ويمكن الإطلاع على النظام العام للمسابقات بموقع الواب الخاصّ بأيّام قرطاج الموسيقية WWW.JMC.TN أو على شبكة التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/jmctunisia.officielle

التقديم من الان وحتى الثالث من يوليو المقبل