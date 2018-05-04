الجمعة 4 مايو 2018 9:08 م القاهرة القاهرة 25.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟
النتـائـج تصويت

أيام قرطاج الموسيقية تعلن فتح باب الترشح لها

كتب- وليد ابو السعود
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 8:52 م | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 8:52 م

أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنيّة التونسية عن فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقات الرسمية لأيّام قرطاج الموسيقية في دورتها الخامسة التي ستنعقد من 29 سبتمبر إلى 06 أكتوبر2018، والتي تتضمّن 6 مسابقات منفتحة على كلّ الأنماط والأساليب الموسيقية في شكل عروض مُبتكرة :

- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية - أطفال- JMC KIDS
- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية JMC LIVE BAND
-- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية HIP-HOP
- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية للموسيقى الالكترونية ELECTRO
- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية للبارعين VIRTUOSE
- مسابقة أيام قرطاج الموسيقية الشعبية والتقليدية POP.TN

ويمكن الإطلاع على النظام العام للمسابقات بموقع الواب الخاصّ بأيّام قرطاج الموسيقية WWW.JMC.TN أو على شبكة التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/jmctunisia.officielle

التقديم من الان وحتى الثالث من يوليو المقبل


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك