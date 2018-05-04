إصابة 3 مواطنين في انهيار عقار «قديم» وسط الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في انهيار عقار «قديم» مكون من 4 طوابق واقع في منطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، وتم نقل المصابين، اليوم الجمعة، إلى مستشفى الجمهورية وحالتهم مستقرة، وهم «محمد عبد القادر، وممدوح محمود، وعفاف عبده».

وتلقى مساعد وزير الداخلية، ومدير الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك؛ يفيد، انهيار العقار رقم 16 المكون من 3 طوابق علوية ودور أرضي، كائن في شارع الكواكب، حتى سطح الأرض.

تم تحرير محضر «إداري» قسم شرطة محرم بك، وسط الإسكندرية، وإبلاغ عمليات المحافظة، وحي وسط، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة، وذلك وفقًا لمصدر بمديرية أمن الإسكندرية.