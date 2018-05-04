تفاصيل التعاون بين الإنتاج الحربي وكوريا الجنوبية في مجال التصنيع

استقبل وزير الإنتاج الحربي، محمد العصار، اليوم الجمعة، يون تشيئول يو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ورحب "العصار" بالسفير الكوري واستعرض معه مجالات التعاون المشترك القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية في مجالات التصنيع المختلفة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين الجانبين لتطوير القدرات التكنولوجية لخطوط إنتاج المعدات الدفاعية لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر، وكذا تطوير خطوط إنتاج المنتجات المدنية في مجالات تصنيع أجهزة التابلت ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتم فتح آفاق جديدة للتصنيع المشترك في مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية، وعربات المترو والسكة الحديد، تصنيع الصوب الزراعية.

وأوضح "العصار" أن التعاون مع الجانب الكوري يشمل تنفيذ زيارات متبادلة، حيث قام وفد مصري بحضور فعاليات معرض أيديكس 2017 بسول خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة موضوعات التعاون كما تم تبادل الزيارات من المختصين بشركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية وتم توقيع عدة بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجانبين للتصنيع المشترك.

وأشاد السفير الكوري بالتعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات الكورية، وأشار إلى أنه تم تنفيذ زيارات لبعض رؤساء وممثلي الشركات الكورية لوزارة الإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وتم بحث التعاون المشترك في مجالات تصنيع (العربات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية) وأنه يتم العمل حاليا على عقد مزيد من الشراكات بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المشترك للمعدات الدفاعية والأجهزة والمعدات المدنية.