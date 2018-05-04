موسكو: بريطانيا كذبت عندما اتهمت روسيا بأنها المنتج الوحيد لـ«نوفيشوك»

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ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن بريطانيا كذبت عندما اتهمت روسيا بأنها المنتج الوحيد للسلاح الكيماوي "نوفيشوك".

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد قالت إنه من المرجح بشكل كبير أن تكون روسيا قد استخدمت السلاح في محاولة اغتيال عميل روسي مزدوج سابق قبل شهرين.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن: "الضباب يتبدد.. والخدع العديدة لحكومة تيريزا ماي تتضح أكثر".

وأضافت أن رئيس جمهورية التشيك رفض هذه "الكذبة" من حكومة ماي، قائلا إن الجيش التشيكي أنتج تلك المادة وجربها.