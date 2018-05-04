الأولمبي يستقر على المدير الفني الجديد

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أنهى مجلس إدارة النادى الأولمبي برئاسة طارق السيد إجراءات التعاقد مع علاء نوح المدير الفني السابق للترسانة لتولي تدريب الفريق.

واجتمع مسئولي النادى والمدير الفني حتي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، تم خلالها الاتفاق علي تفاصيل التعاقد والذى يمتد لمدة موسم واحد مقابل 40 ألف جنيه شاملة الضرائب.

كما قرر مجلس الادارة تعيين أحمد عادل لاعب الأولمبي والأهلي السابق في منصب مدير الكرة، مع الجهاز الفني الجديد.

وأرجأ المدير الفني إعلان الجهاز المعاون له، لمدة اسبوع لإختيار افراد تتناسب مع فكره التدريبي وهدفه في المرحلة المقبلة.