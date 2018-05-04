السفير الأمريكي الجديد لدى ألمانيا يؤدي اليمين أمام بنس

أدى ريتشارد جرينيل، السفير الأمريكي الجديد في ألمانيا، اليمين أمام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في واشنطن يوم الخميس.



ويعتبر جرينيل (51 عاما)، الذي تأخر تأكيد تعيينه لعدة أشهر بسبب انتقادات من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن مواقفه المحافظة، من أوائل المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال بنس إن جرينيل "مؤهل بشكل فريد" لهذه الوظيفة من منطلق خبرته، والتي تشمل كونه المتحدث الأطول خدمة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بين عامي 2001 و2008.



ويُعرف جرينيل بأنه مثلي الجنس.



وظلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بدون سفير للولايات المتحدة منذ يناير 2017، عندما ترك جون إيمرسون المنصب.



وأخيرا وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح جرينيل الأسبوع الماضي عشية زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لواشنطن.