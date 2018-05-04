أولريتش: هذا الموسم هو الأفضل في مسيرتي

أكد سفين أولريتش حارس مرمى فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أن الموسم الحالي هو الأفضل في مسيرته حتى الآن، وذلك رغم الانتقادات التي يواجهها إثر الخطأ الفادح الذي ارتكبه وتسبب في خروج بايرن من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

وقال أولريتش في مقابلة لصحيفة "بيلد" نشرتها مساء الخميس بموقعها على الإنترنت "لن أدع هذا (الخطأ) يفسد موسمي."

وأضاف "لقد قدمنا موسما رائعا ، وقدمت العديد من المباريات الجيدة والعروض القوية على أعلى مستويات. إنه أفضل موسم في مسيرتي حتى الآن."

واعترف أولريتش أنه ارتكب خطأ عندما أخفق في التعامل بالشكل المطلوب مع الكرة التي أعادها له زميله كورنتين توليسو خلال المباراة أمام ريال مدريد مساء الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي بدوري الأبطال ، والتي استغلها كريم بنزيمة ليسجل الهدف الثاني له ولريال في المباراة ، ويتأهل الفريق الإسباني في النهاية بنتيجة إجمالية 4 / 3 .

وقال أولريتش "لم أرتكب أي خطأ طوال ثمانية أشهر ، والآن ارتكبت هذا الخطأ فقط."

وكان أولريتش الحارس البديل ببايرن لكنه يشارك بشكل أساسي منذ سبتمبر الماضي في ظل إصابة الحارس الأول مانويل نوير بكسر في القدم للمرة الثالثة.

وكثيرا ما انهالت عبارات الإشادة على أولريش ، الحارس السابق لشتوتجارت ، خلال الموسم الجاري لعروضه الجيدة ، حتى بات مرشحا للتواجد ضمن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2018 بروسيا.