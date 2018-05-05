إطلاق سراح مدرسة مسجونة بسبب احتجاجها على العنف جنوب شرق تركيا

ذكرت صحيفة جمهورييت التركية أن محكمة تركية قضت بقبول التماس الإفراج عن مدرسة تركية ووضعها تحت المراقبة، بعد سجنها مع رضيعها الشهر الماضي، بسبب إجرائها مكالمة هاتفية مع برنامج تليفزيوني للاحتجاج على العنف في الجزء الجنوبي الشرقي الكردي من البلاد.

وفي يناير عام 2016، اتصلت المدرسة أيس شيليك ببرنامج حواري، وأبلغت المذيع أن الناس يعانون جراء الصراعات بين الدولة والجماعات المسلحة، بينما تعجز وسائل الإعلام عن تغطية الأزمة.

وقالت في مكالمة هاتفية من ديار بكر: "لا تظلوا صامتين. لا تتركوا الناس تموت. لا تتركوا الأطفال تموت، والأمهات تبكي".

وفي العام الماضي، حكم عليها بالسجن لمدة 15 شهرا لاتهامات بتنفيذ دعاية لمنظمة إرهابية، وتم تعليق الحكم إلى حين بلوغ رضيعها عمر الستة أشهر، ثم تم إيداعهما السجن في 20 أبريل.