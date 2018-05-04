ليفربول بطلا لدوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائية

أثار الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، الكثير من الجدل؛ بعد أن وضع اسم ليفربول الإنجليزي كبطلًا لنسخة العام الحالي من المسابقة، قبل ما يقرب من شهر عن المباراة المنتظرة التي تجمع الفريق بنظيره ريال مدريد في النهائي.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية من نوعها، على مستوى البطولة، بعد أن كشف موقع فريق روما الإيطالي في وقت سابق عن طباعة تذاكر مباراته مع الفريق الإنجليزي في الدور نصف النهائي، وذلك قبل إجراء القرعة المخصصة لهذا الدور.

وبعد القرعة تأكد مواجهة الفريق الإيطالي لنظيره الإنجليزي، وهذه المرة يتعلق الأمر بتحديد بطل اللقب قبل المباراة النهائية، وهو الأمر الذي يثير كثيرًا من التساؤلات حول جدية المنافسة، وعن تدخل الأمور التسويقية في تحديد المواجهات، وهوية الفائز فيها.

ومن المنتظر أن يلتقي ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية، في السادس والعشرين من مايو الجاري بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعدما نجح النادي الملكي في تخطي عقبة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي، بينما خطف الريدز بطاقة التأهل من ذئاب روما.