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«الكرملين»: بوتين سيحضر مباراة افتتاح «مونديال 2018» بين روسيا والسعودية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 2:19 م | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 2:19 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، والتي تستضيفها موسكو وتجمع المنتخب الروسي بالمنتخب السعودي.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "أستطيع القول لكم بثقة إن الرئيس بوتين سيحضر افتتاح بطولة كأس العالم بين منتخبي روسيا والمملكة العربية السعودية"، مضيفا: "أن حضور الرئيس للمباريات الأخرى متعلق بمجرى الأمور".

ومن المقرر أن تجرى مباراة كرة القدم بين روسيا والسعودية يوم 14 يونيو المقبل في ملعب "لوجنيكي" الكبير بالعاصمة موسكو في المجموعة أ، وسيلعب الفريق المصري مع الفريق الروسي يوم 19 يونيو بمدينة بطرسبورج، ومع فريق الأوروجواي يوم 25 يونيو في مدينة سمارا.


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