مسرح الطليعة يستعد لمونودراما «أنا كارمن»

قال الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح أن الفرقة تجرى حاليا بروفات عرض المونودراما الجديد «انا كارمن» للمخرجة سماء إبراهيم على، والتى تقدم نصها بالعامية الزجلية حيث استوحت أحداثه من الواقع المصرى، والمنتظر افتتاحه خلال أيام على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة.

وتقول سماء إبراهيم مخرجة العرض أن يعبر عما بقلب كل أنثى، حيث تمثل «كارمن» كل باحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقافتها وقدرتها عن أى أنثى أخرى، وهذا ما يناقشه العرض.

يذكر أن العرض يقدم فى قالب غنائى استعراضى كوميدى، ويعتمد العرض على المزج بين مقطوعات موسيقية عالمية وبين مؤلفات موسيقية للفنان أيمن الخياط.

«أنا كارمن» تمثيل سماء إبراهيم، موسيقى جورج بيزيه، وأيمن الخياط، وتوزيع موسيقى للدكتور محمد حسنى، وتصميم ملابس لرشيدة على، والعرض من تأليف وسينوجرافيا وإخراج سماء إبراهيم.