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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أنها قدمت توقيت ساعتها بواقع نصف الساعة لتتوافق مع التوقيت في كوريا الجنوبية؛ في إطار حملة دبلوماسية مكثفة من أجل احلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ووافقت الجمعية الشعبية العليا للدولة الشيوعية على قرار تعديل توقيت الساعة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

واقترح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الإجراء في الاجتماع التاريخي الذي عقده الأسبوع الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي في مبنى "قصر السلام" الواقع في منطقة بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين.

وقال كيم في المحادثات: "أشعر بأسى عميق لرؤية ساعتين معلقتين بتوقيتين مختلفين في بيت السلام ، واحدة لسول والأخرى لبيونج يانج".

وعاد توقيت كوريا الشمالية الآن مرة أخرى ليتقدم على توقيت جرينتش بتسع ساعات، ليصبح في نفس المنطقة الزمنية التي تقع فيها كوريا الجنوبية واليابان.