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محافظ دمياط يغلق عيادة أسنان لإدارتها بدون ترخيص

دمياط - حلمي ياسين
نشر فى : الجمعة 4 مايو 2018 - 7:22 م | آخر تحديث : الجمعة 4 مايو 2018 - 7:22 م

قرر محافظ دمياط، إسماعيل عبد الحميد طه، الجمعة، تنفيذ الغلق الإداري لعيادة أسنان بمدينة دمياط، لإدارتها بدون ترخيص.

وكانت إدارة العلاج الحر، التابعة لمديرية الصحة، قد تقدمت بطلب استصدار قرار غلق إداري للعيادة المذكورة، وذلك لإدارتها دون ترخيص، وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة، وبناء عليه وجه المحافظ لمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه.

وفي سياق آخر، تابع محافظ دمياط، أعمال انشاء عمارات وزارة الأوقاف بمدينة فارسكور، مع اللواء ياسر الحفناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حيث تم البدء في إنشاء 10 عمارات.


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