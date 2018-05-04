«تطوير العشوائيات»: الانتهاء من جميع مناطق البحر الأحمر هذا العام

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن محافظة البحر الأحمر من المحافظات التي ستكون سباقة في الانتهاء من العشوائيات بها العام الجاري.



وأضاف «صديق»، خلال تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الخميس، أنه سيتبقى منطقتي حلايب وشلاتين لكونهما لم يكونان مدرجتين ضمن الخريطة القومية، موضحًا أنه بإضافتهما ستتم إجرءات التنيفذ فيهما.



وتابع أن حلايب وشلاتين بهما 2000 وحدة سكنية، بينما عدد الوحدات السكنية في محافظة البحر الأحمر كلها حوالي 3000 وحدة، على حد قوله.



وأوضح أن الشهر المقبل سيتم افتتاح العديد من المشروعات في مناطق الغردقة والقصير ورأس غارب، مؤكدًا أنه ستكون هناك مفاجآت جديدة في الشكل والتصميمات.



يُذكر أن «صديق» قال إن الصندوق أنفق 7 مليار جنيه على المشروعات الجديدة منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بإنهاء العشوائيات غير الآمنة في عام 2014، موضحًا أن إجمالي تكلفة المشروعات حتى نهاية العام الجاري 2018 تصل إلى 17.5 مليار جنيه.



