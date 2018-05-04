علقت الفنانة نادية رشاد، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في احتفالية عيد الأم، في مارس الماضي، بقولها: «أحلى مفاجأة في حياتي».



وأضافت «رشاد»، خلال لقائها ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى الفضائية»، مساء الخميس، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أكد لها أن اختياراتها في الحياة كانت صحيحة، موضحة أن هذا التكريم يجيب على أشياء عديدة، بقولها: «هل أسير في الطريق الصحيح أم الخطأ، وهل اختياراتي كانت ضدي أم معي؟».



وتابعت أن التكريم أكد لها أنها تسير بشكل جيد وأن اختياراتها كانت صحيحة، مشيرة إلى أهمية إدارة الموهبة التي أعطاها للإنسان، بالإضافة إلى أهمية مساعدة الظروف للشخص، معقبة: «محدش بياخد كل حاجة»، حسب تعبيرها.



يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرّم عددًا من الأمهات المثاليات، ضمن فعاليات تكريم المرأة المصرية، بالتزامن مع احتفالية عيد الأم، في مارس الماضي، وكانت الفناة نادية رشاد ضمن اللاتي تم تكريمهن.





