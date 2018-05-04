وزير البيئة يشارك في أنشطة مبادرة تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية بنادي المعادي

قال وزير البيئة خالد فهمي، إن مبادرة التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية هي مبادرة طوعية تهدف إلى توعية المواطنين بأضرار الاستخدام المتزايد للأكياس البلاستيكية والبدائل التي يمكن استخدامها وتكون أكثر توافقا مع البيئة، وذلك في ظل التوجه العالمي نحو التقليل من استخدام البلاستيك لضرره على البيئة نتيجة صعوبة التخلص منه حيث أعلنت برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا العام عاما للحد من استخدام البلاستيك.

جاء ذلك خلال مشاركة، وزير البيئة، في حملة توزيع أكياس متعددة الاستخدام كأحد بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تؤثر على البيئة نتيحة عدم تحللها وصعوبة التخلص منها، وذلك بنادي المعادي الرياضي بحضور رئيس النادي المهندس علاء فهمي، ومدير برنامج سيداري المهندس علاء فهمي.

وأضاف فهمي، أن التوجه نحو التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية يأتى ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والقانون الجديد الذي سيتم مناقشته بمجلس النواب لتوعية المجتمع بأخطارها على البيئة، فهي ليست عبء فقط على منظومة النظافة ولكن نظرا لعدم تحللها وتخلص البعض منها عن طريق الحرق مما يسبب مشاكل صحية وبيئية، وبذلك عند تطبيق المنظومة الجديدة يكون تم تهيئة المجتمع وإيجاد حلول مناسبة لتقليل استخدام تلك الأكياس.

كما أشار وزير البيئة، إلى أنه تم من خلال أنشطة سابقة للمبادرة توزيع أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل بعدد من المحلات التجارية والهايبر ماركت، واليوم يتم توزيع أكياس متعددة الاستخدام مصنعة من ألياف صناعية، وسيتم قريبا خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي في يونيو المقبل توزيع شنط من القماش، حيث تعد تلك الأنشطة إحدى وسائل طرح بدائل أخري للأكياس للبلاستيك التقليدية.

وأوضح فهمي، أن التقليل من استخدام الأكياس البلاستيك ليس قانونا ملزما كما في دول أخرى كالمغرب وتونس ولكن الهدف من المبادرة هو التوعية المواطنين بها وخلق حوار مجتمعي حولها سواء مع المواطنين أو مصنعي البلاستيك للوصول لحلول مجتمعية مناسبة.

وأكد فهمي على دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظومة التعليمية في خلق وعي إيجابي نحو المبادرة والمساعدة في تحفيز المواطنين نحو تغيير أنماط الاستخدام، فتغيير السلوكيات ليس مستحيلا ولكنه يأتي بالممارسة والتعليم والتوعية والحوافز الاقتصادية.

وقد تحدث وزير البيئة إلى عدد من اعضاء النادي ودعاهم لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية وتعريفهم بمزايا الأكياس متعددة الاستخدام والعودة لبعض عاداتنا القديمة مثل استخدام الأكياس الورقية، ولاقت الحملة استجابة واسعة من اعضاء النادي حيث أبدوا اهتماما ملحوظا بالمبادرة والحصول على تلك الأكياس لاستخدامها.