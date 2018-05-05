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أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال التعادل أمام الترجي التونسي 0-0 مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال اللقاء، وأن فريقه حرم من هدف صحيح أحرزه مروان محسن في الشوط الثاني.

وأضاف البدري أن فريقه كان الأفضل طوال شوطي اللقاء وسيطر على مجريات المباراة، وأن فريقه كان الأخطر على مرمى المنافس.

ووجه البدري الشكر للاعبيه على أدائهم في مباريات اليوم مؤكدا أن الفريق قدم مستوى جيد رغم بعض الغيابات المؤثرة.

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته مؤكدا أن الترجي اعتمد على الكرات الطويلة وإضاعة الوقت وهو ما تسبب في التعادل.