توريد 132 ألف طن قمح محلي لتموين كفر الشيخ

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ورد فلاحو ومزارعو وتجار محافظة كفر الشيخ بمنافذ وشون وصوامع المحافظة البالغة 25 منفذ استلام، حتى اليوم، 132637 طن قمح وذلك منذ استلام التموين القمح من الفلاحين والمزارعين في 15 أبريل الماضي.

وقال المهندس عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، خلال تصريحات صحفية لـ"الشروق"، إنه قد تم توريد 132636 طن قمح محلي من مزارعي وفلاحي المحافظة بالمنافذ 25 المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة.

وأكد أن الفلاحين يحصلون على مستحقاتهم أول بأول وأنه أعطى أوامر بتوفير جميع السبل المناسبة لاستلام الأقماح من المزارعين والفلاحين، وتنفيذ مطالبهم أولا بأول وحل مشكلاتهم المختلفة.

وأكد أن الأمور تسير بيسر وسلاسة وبتنظيم من جميع الأطراف.